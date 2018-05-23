Барыс подписал британскую звезду хоккея

Астанинский "Барыс" объявил о подписании контракта с защитником сборной Великобритании Беном О’Коннором, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.



Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.



Последние 3,5 сезона О’Коннор провел в составе команды "Шеффилд Стилерс" (Sheffield Steelers) в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне защитник набрал 53 (14+39) очка в 55 матчах регулярного первенства и балл в четырех матчах плей-офф.



В составе сборной Великобритании О’Коннор выиграл чемпионат мира в группе "А" дивизиона 1, став лучшим защитником турнира с шестью (4+2) очков в пяти играх турнира. Британцы в следующем сезоне выступят в элитном дивизионе.



Казахстанским болельщикам новичок "Барыса" известен по выступлениям за клубы "Сарыарка" (Караганда) и "Арлан" (Кокшетау) в 2011-2014 годах.