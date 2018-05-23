Министр культуры и спорта РК наградил Эцио Фриджерио орденом Достық

Знаменитый сценограф создал сценографию для многих знаменитых оперных и балетных спектаклей в театре «Астана Опера».

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы наградил в «Астана Опера» орденом «Достық» II степени за значительный вклад в культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами одного из самых выдающихся сценографов наших дней - Эцио Фриджерио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Имя этого знаменитого сценографа знают во всем мире. Неоценим тот вклад, который Эцио Фриджерио внес в искусство. Прорывом в развитии современной сценографии стали его работы в области музыкального театра. Осуществленные Фриджерио вместе с Джорджо Стрелером постановки опер «Симон Бокканегра» (1971 год) и «Фальстаф» (1980 год) Дж. Верди, «Лоэнгрин» (1981 год) Р. Вагнера, «Свадьба Фигаро» (1973 год) В. А. Моцарта и другие получили мировое признание и стали классикой оперного театра ХХ века.

Он создал сценографию для многих знаменитых оперных и балетных спектаклей в театре «Астана Опера». Вместе со своей супругой - художником по костюмам, обладательницей премии «Оскар» Франкой Скуарчапино, они внесли огромный вклад в развитие казахстанского музыкального театра.

На их счету эксклюзивные работы над спектаклями в столичном театре: «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Спящая красавица», «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Баядерка», «Дон Кихот» Л. Минкуса.

«Спектакли, созданные вами для театра «Астана Опера», это визитная карточка нашего казахстанского искусства. Безусловно, они входят в мировую сокровищницу оперных и балетных шедевров. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, желаем вам долгих лет жизни и крепкого здоровья», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В свою очередь Эцио Фриджерио тепло поблагодарил руководство страны, министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, дирекцию театра «Астана Опера» за высокую награду, отметив, что для него большая честь быть первым итальянцем, удостоенным ордена «Достық». Особо сценограф подчеркнул важность поддержки культуры Казахстана Главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Художник-сценограф заметил, что культурные мосты Казахстана и Италии за последние годы стали значительно крепче. Напомним, что указом Президента Республики Казахстан Эцио Фриджерио наградили орденом «Достық» II степени за значительный вклад в культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

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