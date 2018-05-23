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Ветер сбросил ребенка в реку в Павлодаре

Спасатели находились поблизости и смогли быстро оказать помощь пострадавшему мальчику.

Фото : YouTube23 мая 2018, 18:14

Мальчика порывом ветра отбросило в реку Усолка в Павлодаре, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям области, передает Sputnik Казахстан.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 22 мая недалеко от спасательной станции "Дельфин" на реке Усолка. Группа детей находилась на берегу, когда сильным порывом ветра одного из них — 11-летнего мальчика — сбросило в воду. Остальные дети, испугавшись, убежали.

Находящиеся поблизости спасатели быстро вытащили ребенка из воды и доставили на станцию. Там его обогрели и вызвали родителей.


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