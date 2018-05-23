Казахстан запустит два спутника для испытания отечественных технологий
Космическая система дистанционного зондирования Земли обеспечивает оперативный космический мониторинг для решения отраслевых задач экономики
Космические системы KazSat со дня начала эксплуатации заработал 20 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Космическая система связи KazSat функционирует в штатном режиме и обеспечивает потребность 15 операторов связи и телевещания по всей территории Казахстана. За время эксплуатации с 2011 года по май 2018 года обеспечено импортозамещение услуг спутниковой связи на сумму более 38 млрд тенге. Получен доход на сумму порядка 20 млрд тенге», - рассказал Марат Нургужин, выступая на международном форуме «Дни космоса в Казахстане: 25-летие Казкосмоса», проводимой в рамках выставки «KADEX-2018».
Между тем, он также сообщил, что космическая система дистанционного зондирования Земли обеспечивает оперативный космический мониторинг для решения отраслевых задач экономики, а также в интересах обороны и национальной безопасности.
«На сегодняшний день архив космических снимков по всему миру составляет более 685 млн квадратных километров, из них территория Казахстана покрыта практически более 12 раз - это 35 млн квадратных километров. За время эксплуатации, это три года, обеспечено замещение импорта услуги дистанционного зондирования Земли на сумму более 20 млрд тенге. Получен доход на сумму порядка 5 млрд тенге», - добавил он.
Марат Нургужин также рассказал, что в конце года планируется запустить еще два новых спутника космической системы научно-технологического назначения, созданной совместной командой инженеров Казахстана и британской компании.
«На сегодняшний день готовность проекта составляет 98% и проект позволит получить летную историю пяти ноу-хау казахстанской разработки. Это разработки наших инженеров, которые прошли стажировку на предприятиях Европы, РФ во время создания проектов KazSat и KazEOSat», - сообщил он.
В частности, речь идёт о таких ноу-хау, как служебная платформа спутника, которая позволит воспроизводить спутники ДЗЗ уже в Казахстане. Также в числе других, наземный сегмент космической системы, бортовой компьютер спутника, тактическая полезная нагрузка для дистанционного зондирования Земли и двухосный солнечный датчик.
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