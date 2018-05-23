ДЧС - 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения

В преддверии купального сезона ДЧС напоминает. Каждый год на водоемах города гибнет от 12 до 17 человек, среди них до 3 человек – дети и подростки.

22 мая 2018 года в Столичном Департаменте по ЧС состоялся брифинг по предупреждению ЧС летнего периода с приглашением СМИ. Спикерами выступили официальный представитель Департамента Фазылова А.Ж., начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Абдрахманов У.М., начальник отдела ликвидации ЧС Раимбеков Э.А, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс – службу ДЧС города Астана.

Согласно статистике около 80% случаев гибели на воде происходит по причине купания граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также купания в необорудованных и запрещенных местах. На пляже тоже нельзя забывать о правилах поведения. В жаркие дни лета отдыхающих на пляже бывает до 1000 человек. Поэтому безопасный отдых на воде зависит от самодисциплины и выполнения гражданами «Правил поведения на воде».

Каждый год на водоемах города гибнет от 12 до 17 человек, среди них до 3 человек – дети и подростки. 60-65% от общего количества пострадавших – это люди молодого возраста (до 30 лет), 20-25% – дети и подростки. В текущем году случаев гибели людей на воде не зафиксированы.

За купальный период прошлого года количество погибших составило 17 человек из них 3-ое детей, было спасено 15 человек, из них 2-ое детей. В 2017 году большинство трагедий произошло по причине купания в состоянии алкогольного опьянения, незнания и несоблюдения правил безопасного поведения на воде - 14 случаев, гибель детей на воде по недосмотру взрослых - 2 случая и 1 случай при плавании на байдарке.

Купальный сезон открывается ежегодно 1 июня. Купаться лучше всего в местах специально оборудованных: пляжах, бассейнах и в местах патрулируемых спасателями. Допустимый нижний предел температуры для безопасного купания: воды – +18°С, воздуха – + 22°С – это для здоровых, закаленных людей. Для детей и людей с ослабленным здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.

ДЧС г. Астаны предупреждает: сейчас вода прогрелась в верхнем слое в р. Есиль, а следовательно и в других водоемах столицы, только до +13°С, на глубине температура воды всего +5 – +7°С. При купании, а особенно нырянии в такой воде возможны судороги, спазм сосудов, рефлекторное сокращение дыхательных мышц, что может повлечь за собой обморок, остановку дыхания и сердца.

Также, в связи с наступлением жаркой погоды на территории страны возникают степные пожары. В основном степные пожары происходят по неосторожности людей – это непотушенные костры, окурки, сжигание мусора и стерни и т.д. Поэтому, в этот пожароопасный период при выезде на природу гражданам особенно необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

С начала года зарегистрировано 60 случаев загорания сухостоя и камыша, площадь возгорание составила 26000 кв.м. По сравнению с прошлым годом уменьшение пожаров на 34 и плошадь пожара на 71000 кв.м. (2017 год – 94 случаев возгорания, 97000 кв.м).

Департамента по ЧС г.Астаны предупреждает

Не заплывайте за буйки, не купайтесь в нетрезвом состоянии. Помните: 80% несчастных случаев на воде происходят по этой причине, не оставляйте детей без присмотра близи водоемов, не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого (камеры от автомобилей, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки и т.п.). Не купаться в одиночку в незнакомых местах.

Соблюдайте правила пожарной безопасности:

Находясь на природе, не бросайте горящих спичек и окурков, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов. Разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Начинающийся пожар тушите водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до 2-х метров или забросайте землей.

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