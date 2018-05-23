На пульт '112" в Алматы продолжают поступать сообщения о последствиях урагана

Непогода бушует в южной столице.

В результате порывистого ветра, на пульт «112» Алматы поступают звонки с информацией о повреждениях различного характера — падение деревьев на автомашины, на проезжие части дороги, сообщает zakon.kz.

В одном случае повреждена облицовка купола мечети «Байкен» на площади 2-3 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.

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