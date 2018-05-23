Вдоль проспекта Назарбаева в Алматы построят скверы и аллеи

Кроме того, на проспекте планируется построить два сухих фонтана и реконструировать один полноводный.

Реконструкция проспекта Назарбаева в Алматы пройдет в два этапа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Управления архитектуры и градостроительства Алматы, реконструкция включает в себя увеличение пешеходной зоны. К тому же они будут расширены до 3,5 метров.

«В результате проведенных работ по инвентаризации и лесопатологическому обследованию учтено 2149 экземпляра древесной растительности, санитарной рубке подлежат 296 деревьев. Новая посадка составит 381 деревьев. Также будет произведена укладка 34 тысяч квадратных метров рулонного газона», - уточняют в ведомстве.

Кроме того, на проспекте планируется построить два сухих фонтана и реконструировать один полноводный. Также в планах создать многочисленные скверы и аллеи. Сам проект реконструкции был выбран в конкурсном порядке.

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