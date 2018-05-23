Министр прокомментировал ЧП с самолетом в аэропорту Астаны
По словам главы МИР РК, ведомством рассматривается все варианты – от технических сложностей до человеческого фактора.
Фото : informburo.kz23 мая 2018, 19:26
Инцидент при посадке самолета авиакомпании Air Astana, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы прокомментировал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Bnews.kz.
"Действительно, произошел авиационный инцидент при посадке судна авиакомпании Air Astana. После посадки воздушное судно за пределы взлетно-посадочной полосы выкатилось и задело двигателем обочину взлетно-посадочной полосы. Это произошло уже после посадки. Посадка прошла благополучно. Действительно, вчера метеоусловия достаточно сложные были. Был порывисто-шквальный ветер. Поэтому соответствующая комиссия нашего министерства создана", - сообщил министр.
Женис Касымбек отметил, что пока точные результаты еще неизвестные.
"Для того, чтобы получить окончательные данные, полностью расследовать требуется время. Рассматриваем все варианты – и технические сложности, и человеческий фактор, и работу "Казэронавигации", и служб аэропорта. Окончательное решение будет только после заключения комиссии", - заключил глава МИР РК.
Напомним, самолет Airbus-320 рейса КС352 авиакомпании Air Astana, регистрационный номер Р4-КВВпосле посадки во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 97 пассажиров и 9 членов экипажа.
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