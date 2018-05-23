О чем говорили министры обороны стран ОДКБ в Астане

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров отметил, что состоявшиеся переговоры стран-участниц организации были искренними.

В рамках заседания совета министров обороны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане главы ведомств пришли к окончательному соглашению по шести документам из одиннадцати, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, отличительной особенностью нынешней встречи стала насыщенная программа, в которой органически сочеталась наглядная практическая часть и обсуждение наиболее важных вопросов за круглым столом.

На заседании из одиннадцати рассмотренных документов по шести принято окончательное решение министрами обороны.

"Пять документов в последующем будут представлены совету ОДКБ, то есть президентам наших стран. Один из таких вопросов – это назначение объединенного штаба ОДКБ на очередной трехлетний срок полномочий Анатолия Сидорова", — сказал Хачатуров во время выхода к прессе.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил об обстоятельном обмене мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности организации с акцентом на центральноазиатский регион.

Вместе с тем обсуждались моменты, связанные с изменением отношений США и Ирана, говорили о западной границе ОДКБ.

"Впервые все высказались так искренне. Наверное, это нужно, чтобы было больше доверия, чтобы наша организация была признанной, уважаемой для всех наших стран", — заключил он.

Отвечая на вопрос журналистов о достигнутых договоренностях, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил о проведении в следующем году дополнительных совместных учений под предварительным названием "Эшелон-2019".

Также Сидоров сообщил о совместном плане подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, план консультаций представителей государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороне на второе полугодие текущего года – первое полугодие 2019 года. Приняли план мероприятий по реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств–членов ОДКБ до 2020 года.

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