Касым-Жомарт Токаев назвал Атыраускую область флагманом экономики страны

В мире нас знают как миролюбивую нацию, единый народ, занимающийся возрождением национальных ценностей и укреплением национального духа.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил Атыраускую область. В ходе встречи с активом и общественностью региона К.Токаев отметил, что Казахстан последовательно осуществляет курс на укрепление международной безопасности, подержание дружественных отношений со всеми государствами мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

По словам председателя Сената наша страна под руководством Главы государства успешно проводит масштабные реформы в экономике и общественно-политической сфере.

- В мире нас знают как миролюбивую нацию, единый народ, занимающийся возрождением национальных ценностей и укреплением национального духа, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Спикер Сената назвал Атыраускую область одним из лидеров национальной экономики. Регион занимает ведущие позиции по таким показателям, как объем валового регионального продукта, в том числе на душу населения, промышленное производство, привлечении зарубежных инвестиций. Весомый вклад область, являющийся одним из главных регионов-доноров, вносит в республиканский бюджет.

К.Токаев подробно остановился на вызовах, которые стоят перед национальной экономики в связи с кардинальными изменениями в сферах технологий, инноваций, цифровизации.

- В своем послании Глава государства сформулировал новый вектор успешного развития страны в условиях Четвертой промышленно революции. Это стратегический документ. К его реализации мы все обязаны подойти очень серьезно, ни в коем случае нельзя забалтывать эту тему, красивые слова и термины не должны затмевать реальные дела, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении были обозначены задачи, которые Казахстану предстоит осуществить в сферах технологической модернизации, инновационной индустриализации, развития человеческого капитала, поддержки предпринимательства, модернизации аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры.

Говоря об усилиях государства по повышению благосостояния граждан, К.Токаев указал на важность реализации президентских социальных инициатив, ориентированных на поддержку, прежде всего, молодежи и молодых семей.

Особую роль в обновлении Казахстана играет модернизация общественного сознания, формирующая новую национальную идеологию.

Спикер отметил, что решающую роль в осуществлении кардинальных преобразований должно сыграть новое поколение казахской молодежи, воспитанное в духе уважения к истории, традициям и культуре своего народа, в то же время открытое к прогрессу и инновациям.

Председатель Сената проинформировал участников встречи о законодательной деятельности Парламента, направленной на реализацию задач, поставленных Главой государства.

- Мы, депутаты, со своей стороны готовы поддержать инициативы, направленные на эффективное развитие регионов, и законодательно обеспечить совершенствование местного государственного управления и самоуправления, - отметил в заключение своего выступления К.Токаев.

В свою очередь аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что инициативы Главы государства нашли широкую поддержку населения Атырауской области. И для исполнения поставленных задач местные власти приложат все усилия.

- Для этого имеются все условия – финансовые, человеческий капитал, желание улучшить жизнь граждан региона. Мы благодарны за плодотворные законодательные инициативы, позволяющие решать задачи поставленные Главой государства. Атырауская область считается нефтедобывающим регионом, но в последние годы ведет активная работа по развитию и других сфер экономики. Государственные программы поддержки агропромышленного комплекса позволили обеспечить регион товарами местных производителей. Развивается малый и средний бизнес, позволяющий создавать новые рабочие места и обеспечить население сервисными услугами, - отметил Нурлан Ногаев.

В завершении встречи Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, за активную гражданскую позицию и вклад в работу маслихатов, наградил ряд депутатов Атырауской области почетными грамотами.

После завершения актива председатель Сената посетил ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий региона.

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