Кайрат Абдрахманов: открытость Казахстана – ответ на вызовы информационной эры

На сегодняшний день Казахстан и Центральная Азия находятся в зоне повышенного интереса мировых СМИ.

«Повышенная турбулентность и непредсказуемость в современном мире увеличила значимость СМИ», - сказал Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в своем выступлении на первой пленарной сессии Евразийского медиа форума «Эволюция международных отношений: глобальное похолодание», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ответом Казахстана на вызовы информационной эры является большая открытость. Он обратил внимание на то, что Евразийский медиа-форум является ярким проявлением открытости Казахстана миру. Форум за свою 15-летнюю историю стал уникальной площадкой для обмена мнениями по самым актуальным проблемам современности между представителями медиа сообщества, политическими и экспертными кругами многих стран.

Было также отмечено, что происходящие в мире процессы подвергли значительному изменению и глобальный медиа рынок. Роль СМИ неуклонно растет, журналисты имеют весь необходимый арсенал средств для формирования общественного мнения и оказания влияния на ход международных событий.

На сегодняшний день Казахстан и Центральная Азия находятся в зоне повышенного интереса мировых СМИ.

«Наш регион вступает в полосу перемен, безопасность Центральной Азии тесно связана с безопасностью окружающего его мира. Поэтому Президент Нурсултан Назарбаев продолжает активную внешнюю политику для решения актуальных проблем безопасности, сотрудничества и развития на региональном и глобальном уровнях, в том числе в рамках непостоянного членства нашей страны в Совете Безопасности ООН», - сказал К. Абдрахманов.

Казахстан, являясь мостом между Европой и Азией, активно участвует в решении международных проблем. В этом контексте глава МИД акцентировал внимание на важность Астанинского процесса в урегулировании ситуации в Сирии. Результатом договоренностей в Астане является существенное снижение напряженности на местах, прежде всего в зонах де-эскалации.

В пленарной сессии форума также приняли участие бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, начальник секретариата генерального директора Отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе, бывший посол США в Китае Гэри Локк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макги и член Федерального национального совета ОАЭ Ахмед бин Мухаммед аль-Джарван.

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