Премьер-министру доложили о возможностях привлечения инвестиций в здравоохранение

Премьер-министр провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе заседания обсуждены вопросы расширения возможностей для привлечения иностранных инвестиций в сферу здравоохранения страны. В частности, члены Совета представили свои взгляды по модернизации системы здравоохранения, новому проекту Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», структуре медицинского страхования, обеспечению прозрачных, высококачественных медицинских закупок и эффективному взаимодействию с глобальными фармацевтическими поставщиками в Казахстане.

В открытом диалоге по повестке дня выступили посол США в РК Д. Крол, коммерческий консультант Посольства Канады Д. Смит, партнер компании Ernst and Young К. Бабушкина, партнер компании Baker McKenzie А. Ерш, председатель правления компании Sanofi Р. Веларатне, налоговый и юридический сотрудник PwC М. Ахерн, а также министр юстиции РК М. Бекетаев и вице-министр здравоохранения РК А. Цой.

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