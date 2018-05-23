В ЗКО предложили отменить штрафы для водителей

Вместо штрафов им предлагается показывать различные видеоролики, показывающие возможные последствия ДТП.

За круглым столом представители иностранной компании предложили внедрить в ЗКО социальный проект "Безопасная дорога". Не смотря на то, что аварий на дорогах стало меньше, людей на дорогах в текущем году погибло в два раза больше, передаёт корреспондент BNews.kz.

"У вас в области много случаев агрессивного вождения. Водители не уступают дорогу пешеходам, обгоняют друг друга, и мы это видели. Кроме этого почти ни один пассажир на заднем сидении автомобиля не пристегивается ремнём безопасности. А инспекторы дорожной полиции, когда останавливали машины, забывали представиться и сразу спрашивали документы, это тоже не правильно. Мы видели, что на некоторых трассах в одном и том же месте стоят памятники погибшим, но даты на них разные, получается, что это проблемный участок, раз там люди погибают. Необходимо принимать какие-то меры", - сказал эксперт восточного альянса за безопасный и устойчивый транспорт Сергей Дякону.

Вместо штрафов было предложено показывать водителям короткие видеоролики психологического характера. А жителям области рекомендовано, не пользоваться услугами нелегальных таксистов, особенно тех, кто ездит на "Шаранах".

"Много нелегальных таксистов мы увидели. Нужно, чтобы люди сами отказались от их услуг. Например, та же полиция может раздавать буклеты, информировать людей, что может произойти, если они будут пользоваться этим нелегальным транспортом. Таким образом, мы не заставляем людей не садиться в такое такси, а просто предупреждаем, они поймут, и тогда у нелегальных таксистов не будет клиентов и они сами уйдут", - продолжает эксперт.

Особое внимание необходимо уделить безопасности детей на дорога, сказали за круглым столом. В школьных автобусах как выяснилось, они ездят не пристегнутыми, что является нарушением и не соответствует общепринятым во всем мире стандартам. Эксперт восточного альянса привел в пример ДТП со школьным автобусом, которое произошло неделю назад в Румынии, в нем пострадало 23 ребенка.

"В месяц как минимум по два оперативно-профилактических мероприятия мы проводим, 50% конечно направлено на взрослое население, а другие 50% на самое дорогое, что у нас есть это дети. Сейчас также проходит месячник инициатором, которого является МВД республики Казахстан по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних", - сказала старший инспектор МПС УВД города Уральска Динара Абдулкаликова.

В завершении встречи было внесено предложение создать "Городок безопасности", где дети могли бы после теоретических занятий в школе, заниматься практикой. Также представителям управления образования области были вручены пособия для учеников 6 класса по правилам дорожного движения.

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