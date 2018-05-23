Сельских акимов в РК будет выбирать население

Новшество исключает возможность самовыдвижения – кандидатуру будут предлагать политические партии.

Сельских акимов в Казахстане будет выбирать население. С такой инициативой сегодня в Мажилисе выступил министр юстиции Марат Бекетаев. Согласно документу, голосование будет проходить тайно, а в кресле главы администрации аким сможет находиться четыре года, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Разработчики инициативы считают, что это пойдёт на пользу выборной системе. Сегодня ещё действует традиционная, вертикальная, модель, когда акимов сёл назначает глава района с согласия маслихата. Нередко бывает и так, что у руля становится человек, совершенно незнакомый с местными порядками. Новшество исключает возможность самовыдвижения – кандидатуру будут предлагать политические партии. При этом самому потенциальному акиму иметь партбилет не обязательно. Изменения затронут и маслихаты. Формировать их хотят по аналогии с Мажилисом. Партии необходимо будет набрать минимум 7% голосов, для того чтобы её кандидаты прошли в местный представительный орган. Депутаты законопроект поддержали. Дело осталось за Сенатом и президентом страны.

- Что говорит ситуация с отказом от самовыдвижения в целом? О том, что на смену одиночкам, на смену отдельным людям приходит системная планомерная, такая упорная большая организационная работа. Время Дон Кихотов, эмоциональных посылов потихоньку заменяется временем крупных политических объединений и поступательной преемственной большой работы, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.

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