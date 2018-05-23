В Акмолинской области сельчане готовы лечь под бульдозер, чтобы отстоять озеро

Люди уверены, через год от озера ничего не останется, приводя в пример историю с Аралом.

В Акмолинской области разгорается скандал вокруг небольшого озера и плотины. Жители двух сел ополчились против владельцев местного животноводческого комплекса, которые решили установить большие насосы для полива своих земель. Люди готовы лечь под бульдозеры, но не допустить разрушения старой плотины. Чиновники же напротив, уверяют: озеро станет больше, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Разгоряченные жители сел Енбекшильдер и Актас готовы бросаться под технику, но озеро свое, говорят, не отдадут! Большой водоем возник здесь еще в советские времена, когда построили плотину. С тех пор местные приводят сюда на водопой скот, на другой стороне устроили пляж. А теперь здесь развернулись масштабные работы. Частное предприятие планирует установить две насосные станции для орошения своих кукурузных полей. Люди уверены, через год от озера ничего не останется, приводя в пример историю с Аралом.

Раздосадованные селяне добавляют: без воды они останутся раньше, чем озеро опустошат. Всю свою территорию предприятие огородило колючей проволокой, а теперь ее мотки и оборудование привезли на берег. Люди боятся, что им и вовсе закроют доступ к водоему.

В местном акимате выяснилось, что дамбу ждет большая реконструкция. Проектом занимались гидрологи. Но для проведения работ сначала необходимо уменьшить уровень воды. Затем дамбу расширят и углубят, а под озером пробурят скважины. После чего и будут использовать водоем для орошения.

Немалые деньги в этот изначально государственный проект вложили как раз таки учредители откормочного комплекса. Поэтому уверены, что имеют полное право пользоваться водой. Но отбирать ее у местных или запрещать пользоваться не собираются.

- От этого никому хуже не будет, только в лучшую сторону. Так как вода – это дыхание нашей жизни. Я чувствую, от этого будет только лучше. На сегодняшний день в наличии имеется 1 миллиард 200 миллионов кубометров воды. В связи со строительством дамбы будет в 3 раза больше, - говорит учредитель ТОО «КазБиф ЛТД» Серикбай Садыков.

Однако сельчан обещания не устраивают. Они недовольны, что все решения принимаются без их участия. Поэтому намерены и дальше отстаивать свое любимое озеро.

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