Потребуется 235 миллионов тенге, чтобы привести Астану в порядок после урагана

Ветер испортил фасады 24 жилых домов, сорвал кровлю на 23 общественных зданиях и повалил почти 10 тысяч ограждений. Пострадали 10 человек.

Вчерашний ураган причинил Астане колоссальный ущерб. В департаменте по ЧС сегодня сообщили: для того, чтобы привести столицу в порядок потребуется порядка 235 миллионов тенге. Работа предстоит серьезная. Сильный ветер испортил фасады 24 жилых домов, сорвал кровлю на 23 общественных зданиях и повалил почти 10 тысяч ограждений. Пострадали 10 человек, один из них госпитализирован, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

- В соответствии с данными правилами, возмещению подлежит повреждённое имущество. Не подлежат восстановлению временные строения, времянки, объекты, которые не относятся к объектам недвижимости. Это форс-мажорный момент. Если автомобиль застрахован от несчастного случая, то это страховой случай, - прокомментировал ситуацию начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС г. Астаны Еркин Отаргалымулы.

От стихии пострадали не только люди, дома и машины. Досталось и столичной достопримечательности – Дворцу мира и согласия. Сильный ветер, дождь и град повредили обшивку и витражные стёкла. В администрации дворца решили проблему старым проверенным способом – прикрыли дырки полиэтиленом. Чинят в столице и повалившиеся ограждения, коих в городе немало из-за повсеместных строительных работ. Бюджетные миллионы пойдут также на ремонт автобусных остановок и бетонных клумб. Синоптики советуют астанчанам не расслабляться. Помимо ветра жителей столицы ожидают заморозки.

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!