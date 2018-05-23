Уральские фальшивомонетчики отреагировали на приговор с юмором

Всего банде удалось сбыть чуть больше полумиллиона тенге.

В Уральске осудили банду фальшивомонетчиков, которые едва не заполонили город поддельными 20-тысячными купюрами. Супружеская пара и их товарищ печатали деньги на обычном принтере и сбывали их в магазинах и на рынках, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Они визуально, на первый взгляд, если не присматриваться, конечно, они как бы похожи. Но на ощупь все равно видно, нет защитных, сама бумага, соответственно. Потом они же старались, когда вдвоем ходили, то один отвлекает разговорами продавца..., - говорит судья Найля Джунусова.

В Уральск компания приехала из Атырау в январе. Сняли квартиру, начитались в интернете материалов об изготовлении фальшивых купюр и взялись за дело. На фальшивые деньги купили два подержанных мобильных телефона, остальными расплачивались в магазинах и на рынках. Всего банде удалось сбыть чуть больше полумиллиона тенге. Шиковали недолго – всего месяц. После массовых жалоб торговцев на подделки преступников вычислили по камерам видеонаблюдения в магазинах. В суде все трое раскаялись, поэтому получили минимальный срок – по 5 лет колонии общего режима. Что, впрочем, на первый взгляд их, даже не расстроило и на вопрос, согласны ли они с приговором, один из осужденных ударился в блатную романтику.

- Виновен только тот от века к веку, кто лишь тюрьмой решил исправить человека!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!