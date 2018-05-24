В Карагандинской области борются с черными копателями

«Чёрные копатели» забирают у законных производителей большую часть рынка за счёт демпинговой цены. При этом они не несут никаких обязательств перед государством.

В Карагандинской области факты незаконной добычи недр приобрели более масштабный и криминальный характер. Об этом акиму области доложили предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

«Мы уже поднимали этот вопрос, за последнее время он резко обострился. Не знаю, с чем это связано, но факты говорят сами за себя. Если прежде в основном действовали мобильные группы с мелкими заказами до двух тысяч тонн, то в этом году расхищение приобрело какой-то тотальный криминальный характер. Работают целые бригады с заключением договоров на 10-20 тысяч тонн», - рассказал директор ТОО «Импульс» Юрий Венчиков.

«Чёрные копатели» забирают у законных производителей большую часть рынка за счёт демпинговой цены. При этом они не несут никаких обязательств перед государством.

«Мы проблему знаем. Она у нас возникает в весенне-летний период, когда активно идут стройки в городах, - подтвердил прокурор Специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области Жандос Сыздыков. - В начале года мы провели анализ ситуации с использованием космических снимков. Предварительно установили 65 участков, подвергшихся незаконному недропользованию: 36 - в Бухар-Жырауском районе, 12 - в Каркаралинском, 11 - в Караганде, 3 - в Шахтинске, 2 - в Темиртау и 1 - в Абайском районе. При этом Департаментом экологии, являющимся уполномоченным органом в этой сфере, в этом году было проведено всего 4 проверки. По данным фактам мы внесли представление, дали поручение Департаменту экологии. По всем этим участкам они сейчас отрабатывают».

Свою позицию высказали представители Департамента экологии, Местной полицейской службы, бизнесмены. В итоге решили создать рабочую группу, которая должна выработать меры борьбы с «чёрными копателями».

«Я выслушал все госорганы. Вся проблема в том, что нет единой позиции, синхронности в действиях. Поэтому создаём рабочую группу во главе с заместителем акима области Шайдаровым. Туда надо включить все заинтересованные стороны: представителей природоохранной прокуратуры, Департамента экологии, областных управлений, местной полиции, Палаты предпринимателей, бизнесменов. В течение месяца необходимо выработать системные меры. Конечно, с незаконностью надо бороться. Нужны конкретные эффективные меры. О результатах доложите на следующем заседании комиссии», - потребовал Ерлан Кошанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!