Серьезное ДТП с участием трех машин произошло на проспекте Райымбека

Основной причиной аварии ее участники называют непогоду.

В Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Toyota Estima двигался в восточном направлении по проспект Райымбека. Рядом с городской клинической больницей №7 ему в кузов врезался автомобиль Toyota Camry.

По словам водителя, из-за дождя он плохо рассчитал расстояние между машинами.

Повреждения были незначительными, водители разговаривали на дороге. Мимо проезжали сотрудники дорожной полиции, обратившие внимание на произошедшее. Водители заявили, что договорятся сами.

Но разговор растянулся на несколько часов. И в какой-то момент в стоящую Toyota Camry на высокой скорости сзади врезался Nissan Skyline.

В этом месте на трассе небольшой изгиб, плюс сильный дождь. Все это затрудняло видимость водителям, что и привело к повторному ДТП.

Корпус Camry еще глубже вклинился в Estima.

Пассажир Nissan был госпитализирован в 7-ю городскую больницу, но вскоре вернулся на место происшествия.

Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить все подробности аварии.

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