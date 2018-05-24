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Застрявший в траншее автобус привел к пробке на дороге в Алматы

Автобус три часа "сидел на брюхе", пока не подъехала техпомощь.

Фото : zakon.kz24 мая 2018, 01:58

Перерытая ремонтниками дорога привела к большой пробке на городских улицах, сообщает корреспондент zakon.kz.

По улице Жандосова в западном направлении двигался автобус одного из городских маршрутов.

На самой улице, не доезжая Навои, проводятся ремонтные работы. Дорогу пересекает засыпанная землей траншея. Сильный ливень смыл часть земли и задние колеса автобуса увязли в ней. Автобус "сел на брюхо" и простоял так три часа, пока не приехала техпомощь.

Пассажиры, не желая выходить на сильный ливень, оставались в автобусе.

Плохо присыпанная траншея, тормозящая машины и застрявший автобус привели к огромной пробке на этом участке дороги.


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