Застрявший в траншее автобус привел к пробке на дороге в Алматы
Автобус три часа "сидел на брюхе", пока не подъехала техпомощь.
Перерытая ремонтниками дорога привела к большой пробке на городских улицах, сообщает корреспондент zakon.kz.
По улице Жандосова в западном направлении двигался автобус одного из городских маршрутов.
На самой улице, не доезжая Навои, проводятся ремонтные работы. Дорогу пересекает засыпанная землей траншея. Сильный ливень смыл часть земли и задние колеса автобуса увязли в ней. Автобус "сел на брюхо" и простоял так три часа, пока не приехала техпомощь.
Пассажиры, не желая выходить на сильный ливень, оставались в автобусе.
Плохо присыпанная траншея, тормозящая машины и застрявший автобус привели к огромной пробке на этом участке дороги.
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