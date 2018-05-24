Почему Головкин откажется от пояса IBF

Журналист Fightnews.com и инсайдер Мигель Ангель Марвилла в беседе с Vesti.kz объяснил, почему чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF, IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин готов отказаться от пояса IBF ради боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

"Головкин ради "Канело" откажется от пояса IBF. И это логично, ведь время GGG постепенно уходит. Он делает свой выбор в пользу больших боев. "Канело" позволит ему заработать большие деньги. Не важно, победит он или проиграет - это принесет большую прибыль, чем несколько защит титула с нераскрученными обязательными претендентами. Головкин не станет зацикливаться на защитах титула и их объединении. Бой с "Канело" - единственное, что волнует его", - отметил Марвилла.

В данное время Альварес отбывает шестимесячную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил. Ее срок истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является повторный поединок с казахстанцем.

Второй бой Головкин - Альварес должен был состояться 5 мая, но был отменен как раз из-за истории с допингом. Вместо "Канело" Головкин провел защиту титула против Ванеса Мартиросяна из США, нокаутировав того во втором раунде.

Однако проведению второго поединка между Головкиным и "Канело" может помешать ультиматум IBF (Международной боксерской федерации), по которому казахстанец должен провести защиту титула против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко до 3 августа. В противном случае GGG будет лишен титула.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре в Лас-Вегасе и завершился вничью. В этом поединке оба боксера заработали самые большие гонорары в карьере. Головкин стал богаче на 25 миллионов долларов, тогда как Альварес получил на десять миллионов больше (35 миллионов).