В ЮКО жители села пьют мутную воду вместо чистой

В населенном пункте подрядчики уже пробурили скважину. От которой пока никакой пользы нет.

В селе Турды Абад в Южно-Казахстанской области воды нет уже несколько суток. Спасает жителей уличный арык, сельчане с опаской пьют мутную жидкость, даже после кипячения, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы ТВ".

Жители села Турды Абад в Южно-Казахстанской области вынуждены пить грязную воду. Несколько дней они сидят без питьевой. Надежды на скважину, которую уже пробурили тоже нет, поскольку на разрешенной глубине вода не появилась.

«Мы неоднократно просили местную власть, чтобы обеспечили нас питьевой водой. Писали письма во все инстанции. Однако, нам дают лишь пустые обещания, да и только», - сказал Давренбек Исраилов.

Как выяснилось, в населенном пункте подрядчики уже пробурили скважину. От которой пока никакой пользы нет.

«Нам дали поручение пробурить скважину глубиной 50 метров. Мы ее пробурили, но воды пока нет. А сегодня местные жители требуют, чтобы мы продолжали бурить. Но мы не можем проводить эти работы за свой счет», - сообщил мастер подрядной организации Серикбай Молдыбаев.

«Скважина глубиной 50 метров готова. Но на этом работы не завершены. Теперь необходимо произвести промывку скважины и установить насосы для закачки. И только после этого будет вода», - отметил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО Жанадил Айтбеков.

На водоснабжение из местного бюджета выделено 168 миллионов тенге. Они рассчитаны на строительство скважины, на ремонт и прокладку водопровода в 14-ти микрорайонах, ранее входящих в Сайрамский район.

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