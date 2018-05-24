В Павлодаре собственников будут штрафовать за неприглядный вид гаражей и киосков

Его сумма будет составлять от трёх до сорока месячных расчётных показателей (МРП).

В Павлодаре за неопрятный вид ларьков и гаражей собираются штрафовать их владельцев, передаёт МИА «Казинформ».

«Штрафовать за неприглядный вид некапитальных строений в Павлодаре будут по статье 505 Правил благоустройства, - сообщили в пресс-службе акимата города. - Сумма штрафа будет зависеть от разных факторов, в том числе от юридической формы субъекта, которому принадлежит сооружение, имеющее крайне неэстетичный вид: АО, ТОО, ИП».

Как отметили в акимате областного центра, на размер административного взыскания также будет влиять то, в который раз в течение года конкретному предприятию или лицу выносится взыскание. Его сумма будет составлять от трёх до сорока месячных расчётных показателей (МРП).

«Выносить предписания о штрафах будут сотрудники местной полицейской службы», - заявили в акимате Павлодара.

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