ККМ – как работать с наличными денежными средствами в 2018 году

Поправки 2018 года, внесенные в налоговое законодательство, коснулись главного требования по работе с наличкой - фискализации.

Если предприниматель использует наличность не только для выдачи средств в подотчет, но и принимает оплату за товары, услуги и работы наличными средствами и (или) пластиковой карточкой, то он должен иметь кассовую машину (ККМ).

Существует два вида кассовых машин:

- контрольно-кассовые машины (ККМ) обычные;

- контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ с ФПД).

В чем отличие?

Кассовые машины, которыми все предприниматели пользовались до недавних пор, внутри оснащены фискальной памятью, которая записывает итоговые суммы всех чеков, пробитых за смену. Такие же данные предприниматель указывает в книге учета наличных денег и отражает приход в кассовой книге. При проверке, считываются данные из фискальной памяти и сравниваются с показателями, которые записаны в кассовой книге. При совпадении данных к предпринимателю вопросов со стороны проверяющих органов не возникает.

Недавно внедренные ККМ работают по другому принципу. Они, как сотовые телефоны, имеют в своей конструкции передающее устройство, модем. При помощи данного модема, вся информация о каждом пробитом чеке, сразу передается на сервер оператора фискальных данных, где её может просмотреть проверяющий. Такие аппараты именуются контрольно-кассовыми машинами с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ с ФПД).

Продавцы различных видов топлива (бензин, дизель) и алкоголя уже установили кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных с 1 июля 2015 года. А вот салоны красоты и парикмахерские, гостиницы и рестораны смогли оценить преимущества ККМ с ФПД с 1 января 2016 года.

Также законодательство обязало поставить ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных предпринимателей, осуществляющих оптовую торговлю лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием, металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем.

Не обошли стороной и розничную торговлю компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением, аудио- и видеотехникой, электробытовыми приборами.

Вспомнили и предпринимателей торгующих мебелью в розницу, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями. Список пополнили также услуги по доставке продуктов питания и показ кинофильмов.

На сегодняшний день, перечень тех, кто обязан при осуществлении денежных расчетов применять ККМ с ФПД, не изменился.

Если вы предприниматель, который принимает наличные платежи, помните о том, что

при применении контрольно-кассовых машин:

1) осуществляется постановка ККМ на учет до начала деятельности, связанной с денежными расчетами по месту использования ККМ. Имейте ввиду, что постановке подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины, модели которых включены в Государственный реестр.

2) осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека (в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины) на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу покупателю.

3) заполняется книгу учета наличных денег;

4) при завершении смены выполняется процедура «конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели ККМ. Для контрольно-кассовых машин период смены не должен превышать двадцать четыре часа.

Обратите внимание, на тот факт, что в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования подлежат постановке на учет в налоговых органах контрольно-кассовые машины без функции передачи данных.

Информация о таких административно-территориальных единицах размещена на интернет-ресурсе КГД МФ РК.

Что ждет предпринимателей в будущем?

Индивидуальные предприниматели, торгующие на базарах через киоски, палатки и лотки и работающие на упрощенном режиме, обязаны будут применять ККМ с 2019 года.

С 1 января 2020 года не применять ККМ при осуществлении денежных расчетов смогут только:

1) физические лица;

2) адвокаты и медиаторы;

3) оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов

4) Национальный Банк Республики Казахстан;

5) банки второго уровня.

Таким образом, в скором будущем почти все будут применять ККМ независимо от вида деятельности и режима налогообложения.

Управление государственных доходов по г. Балхаш