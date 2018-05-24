Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ВКО сильный ветер снес крыши домов

По словам очевидцев, которые загружали видео и фото с места события, сила ветра была настолько сильной, что вместе с кровлей срывала и деревянные части.

Фото : inform.kz 24 мая 2018, 07:50

В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области сильный ветер сорвал кровлю многоэтажных домов, повредил несколько машин, передает МИА «Казинформ».

В Зыряновске в обеденное время сильный ветер сорвал крыши с двух многоэтажных домов. Только в прошлом году обновленные металлические крыши упали на стоящие во дворе автомашины. По словам очевидцев, которые загружали видео и фото с места события, сила ветра была настолько сильной, что вместе с кровлей срывала и деревянные части.

«Вся информация в сетях от очевидцев события. Пока никто не обращался в ДЧС за помощью», - сказала сотрудник департамента Анастасия Скляр.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты