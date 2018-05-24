В ВКО сильный ветер снес крыши домов

По словам очевидцев, которые загружали видео и фото с места события, сила ветра была настолько сильной, что вместе с кровлей срывала и деревянные части.

В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области сильный ветер сорвал кровлю многоэтажных домов, повредил несколько машин, передает МИА «Казинформ».

В Зыряновске в обеденное время сильный ветер сорвал крыши с двух многоэтажных домов. Только в прошлом году обновленные металлические крыши упали на стоящие во дворе автомашины. По словам очевидцев, которые загружали видео и фото с места события, сила ветра была настолько сильной, что вместе с кровлей срывала и деревянные части.

«Вся информация в сетях от очевидцев события. Пока никто не обращался в ДЧС за помощью», - сказала сотрудник департамента Анастасия Скляр.





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