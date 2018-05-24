Обновлены формы деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции
Приказом Министра финансов РК от 4 января 2018 года № 2 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 88 «Об утверждении Правил представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции», которые вводятся в действие с 3 июня 2018 года.
В частности, формы деклараций дополнены атрибутами, содержащими статистические параметры форм:
1) Декларация по производству и обороту этилового спирта и (или) виноматериала:
Индекс: ДПОЭСВМ* производителя 1
Периодичность: ежемесячно
Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции
Куда представляется: в органы государственных доходов
Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
*Декларация по производству и обороту этилового спирта и (или) виноматериала
Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в настоящих Правилах представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции.
Код налогового органа
Индивидуальный идентификационный номер /Бизнес-идентификационный номер
Наименование субъекта
Отчетный период месяц год
Вид отчетности;
2) Декларация по производству и обороту алкогольной продукции:
Индекс: ДПОАП* производителя 2
Периодичность: ежемесячно
Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие производство и оборот алкогольной продукции
Куда представляется: в органы государственных доходов
Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
*Декларация по производству и обороту алкогольной продукции
Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в настоящих Правилах представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции.
Код налогового органа
Индивидуальный идентификационный номер /Бизнес-идентификационный номер
Наименование субъекта
Отчетный период месяц год
Вид отчетности;
3) Декларация по обороту алкогольной продукции:
Индекс: ДОАП* оптового реализатора 3
Периодичность: ежемесячно
Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие оборот алкогольной продукции
Куда представляется: в органы государственных доходов
Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
*Декларация по обороту алкогольной продукции
Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в настоящих Правилах представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции.
Код налогового органа
Индивидуальный идентификационный номер /Бизнес-идентификационный номер
Наименование субъекта
Отчетный период месяц год
Вид отчетности.
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