Обновлены формы деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции

Приказом Министра финансов РК от 4 января 2018 года № 2 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 88 «Об утверждении Правил представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции», которые вводятся в действие с 3 июня 2018 года.

В частности, формы деклараций дополнены атрибутами, содержащими статистические параметры форм:

1) Декларация по производству и обороту этилового спирта и (или) виноматериала:

Индекс: ДПОЭСВМ* производителя 1

Периодичность: ежемесячно

Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции

Куда представляется: в органы государственных доходов

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

*Декларация по производству и обороту этилового спирта и (или) виноматериала

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в настоящих Правилах представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции.

Код налогового органа

Индивидуальный идентификационный номер /Бизнес-идентификационный номер

Наименование субъекта

Отчетный период месяц год

Вид отчетности;

2) Декларация по производству и обороту алкогольной продукции:

Индекс: ДПОАП* производителя 2

Периодичность: ежемесячно

Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие производство и оборот алкогольной продукции

Куда представляется: в органы государственных доходов

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

*Декларация по производству и обороту алкогольной продукции

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в настоящих Правилах представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции.

Код налогового органа

Индивидуальный идентификационный номер /Бизнес-идентификационный номер

Наименование субъекта

Отчетный период месяц год

Вид отчетности;

3) Декларация по обороту алкогольной продукции:

Индекс: ДОАП* оптового реализатора 3

Периодичность: ежемесячно

Представляют: физические и юридические лица, осуществляющие оборот алкогольной продукции

Куда представляется: в органы государственных доходов

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

*Декларация по обороту алкогольной продукции

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в настоящих Правилах представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции.

Код налогового органа

Индивидуальный идентификационный номер /Бизнес-идентификационный номер

Наименование субъекта

Отчетный период месяц год

Вид отчетности.