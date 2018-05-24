Первые судебные слушания назначены на 24 мая.

В Шымкенте дело подозреваемого в убийстве матери и двоих детей передано в суд. Теперь дело обвиняемого в убийстве трех человек будет рассматриваться в областном межрайонном специализированном суде по уголовным делам, передает МИА «Казинформ».

По словам судьи Абинур Карабаевой, 28-летний подозреваемый обвиняется по статье 192, части 2, пункт 4(разбой) и статье 99, части 2, пунктам 1-8-14 (убийство). Первые судебные слушания назначены на 24 мая.

Напомним, преступление произошло 8 февраля текущего года. В одном из частных домов Шымкента были найдены тела 50-летней женщины и ее сыновей 22-х и 13-и лет. В ходе следствия в Таразе был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Позже выяснилось, что подозреваемый был знаком с 22-летним молодым человеком ,и убийство семьи произошло из-за денег.





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