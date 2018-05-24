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В Бостандыкском районе Алматы включат сирены оповещения

На сейсмотренировке будут задействованы все районные службы Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Фото : zakon.kz24 мая 2018, 08:47

24 мая в Бостандыкском районе Алматы в рамках сейсмотренировки с 09:00ч. до 09:30ч. будут локально задействована городская система оповещения с подачей сигнала «Внимание всем!», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"На сейсмотренировке будут задействованы все районные службы Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, организации, учреждения, предприятия, медицинские учреждения, высшие, средне- специальные и средние учебные заведения, а также жители Бостандыкского района города", - говорится в сообщении.

Сотрудники ДЧС просят население города сохранять спокойствие и приглашают жителей Бостандыкского района города принять активное участие в тренировке.


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