Суд обязал Трампа разбанить подписчиков в своем Twitter

На данный момент Трамп не написал твит на решение суда.

Президент США не вправе блокировать своих подписчиков в Twitter. К такому решению пришел федеральный суд Манхэттена, передает New York Daily News.

Судья Наоми Бухвальд пришла к выводу, что аккаунт Дональда Трампа@realDonaldTrump является «общественным форумом» и пользователи защищены первой поправкой к конституции США, гарантирующей свободу слова. Блокировка подписчиков из-за их политических высказываний является дискриминацией.

Одной из забаненных оказалась Ребекка Баквальтер из Центра американского прогресса. 6 июня она прокомментировала заявление Трампа о том, что он не выиграл бы выборы, если бы опирался на «фальшивые» медиа. «Справедливости ради, Вы не выиграли выборы. Россия выиграла их для Вас», — написала она. Спустя короткое время она была забанена и обратилась в суд.

На данный момент Трамп не написал твит на решение суда.

В сентябре 2017 года администрация Twitter объяснила причину, по которой не блокирует оскорбительные твиты президента США. По утверждению руководства соцсети, несмотря на злоупотребление Трампом твитами сомнительного содержания, они являются «информационно значимым» и не подлежат удалению, даже если нарушают правила.

Источник: Lenta.ru

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