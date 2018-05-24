В Казахстане вновь ожидаются дожди

На юге и в центре страны осадков не ожидается.

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 мая, передает Zakon.kz.

По сообщению синоптиков, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, преимущественно дождь, лишь на западе, юге и центре без осадков. Местами ожидаются грозы, усиление ветра, пыльная буря, туман, на севере возможен град.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами возможен град. В Южно-Казахстанской, Мангыстауской, днем Кызылординской и Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с. В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской области местами усиление ветра 15-23 м/с. Днем в Атырауской области местами ожидается сильная жара.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов. В Астане 24 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса, днем ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Погода в Алматы, днем 12°, преимущественно ясно.

Погода в Астане, днем 14°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 24 мая.

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