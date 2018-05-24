В Италии поезд врезался в грузовик

В результате инцидента погибли два человека.

Два человека погибли и 18 пострадали в провинции Турин (область Пьемонт) в результате инцидента с поездом, который врезался в стоявший на путях грузовик, сообщает ТАСС.

По данным агенства ANSA, поезд направлялся из Турина в Ивреа, когда въехал в стоявшую на путях фуру. В результате столкновения состав сошел с рельсов. Двое погибли, в том числе машинист. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются.

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