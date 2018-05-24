Зачем куда-то ехать «с зубами» и «за зубами»?

Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов (зигомы), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую кость, он свел количество «безнадежных» случаев практически к нулю.

Чем дальше от США и Европы, тем дальше от цивилизации и «высоких технологий», принято считать. Но далеко не всегда и не во всем это так. Например, если вам сказали, что ваш стоматологический случай безнадежный, зубы вам не вернуть и самое большее, на что вы можете рассчитывать – съемные протезы, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации.

Нужно искать специалиста, который вам поможет. И находится он, совсем не обязательно, в США, Германии, Израиле или Москве.

Специалисты, которые помогут

- Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, - утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent (г. Новосибирск), хирург-имплантолог Михаил ТОДЕР. – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти, или тем, у кого отсутствует достаточный объём костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия неблагоприятное состояние кости».

Михаил Семёнович знает, о чём говорит. Опытный имплантолог одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.

Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов (зигомы), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую кость, он свел количество «безнадежных» случаев практически к нулю.

- Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость), – объясняет доктор Тодер. – Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики - за один день пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о котором раньше такие пациенты могли только мечтать!

Решение за один день

Благодаря инновационной (для России и большинства стран постсоветского пространства) услуге имплантации зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, которую иначе называют «зубы за один день», людям не приходится месяцами (а иногда и годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают постоянные зубы и в тот же день начинают ими пользоваться.

Пациенты доктора Тодера получают не просто зубы, они возвращаются к полноценной жизни, вновь обретают улыбки, уверенность и возможность не отказывать себе в маленьких радостях жизни, например, побаловать себя любимыми лакомствами, которых раньше были лишены.

Инновационные услуги, высокопрофессиональные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на, казалось бы, безнадёжность ситуации, им помогут, сделали клинику iDent известной от Москвы и Центральной части России до отдалённых районов Севера и Дальнего Востока. Сюда едут даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая и, конечно, Казахстана.

Условия для иногородних

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.

- Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даем человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, - гарантирует Инна ТОДЕР, директор Международного центра имплантологии iDent. - Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация завтра улетать, а работа не готова исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете! А когда приедете в Новосибирск, мы окажем вам достойный прием: поможем информацией о такси, гостиницах и отелях на любой кошелек и уровень требований мы – стараемся максимально помочь вам чувствовать себя комфортно, предусмотреть все детали!

Международный центр имплантологии, клиника iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел.: (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

www.ident-implant.ru

Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.

Справка

В iDent на высоком уровне представлена не только имплантация, здесь есть весь спектр стоматологических услуг: терапия, ортодонтия (установака элайнеров Invisalign, брекетов), ортопедия (протезирование), эстетическая стоматология (отбеливание, установка виниров, айниров, люминиров).

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