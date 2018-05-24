Россия является ключевым инвестором Казахстана из стран ЕАЭС

По масштабам инвестиций в 2017 году РФ заняла четвертое место среди стран - инвесторов в Казахстан.

В 2017 году страны ЕАЭС на 43% увеличили объем инвестиций в Казахстан. Валовый приток инвестиций из стран союза составил 1,3 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.



Россия два года наращивает объем вливаний в казахстанскую экономику. По масштабам инвестиций в 2017 году РФ заняла четвертое место среди стран - инвесторов в Казахстан.

На втором месте по валовому притоку инвестиций в Казахстан из стран союза в 2017 году находилась Беларусь - 81,4 миллиарда тенге, на 28% больше чем в 2016 году.

Удельный вес стран ЕАЭС от валового притока иностранных прямых инвестиций увеличился с 4,4 до 6,3%.

В свою очередь Казахстан инвестировал в страны ЕАЭС в 2017 году 435 миллионов долларов. Это 23% от всего объема валового оттока инвестиций из Казахстана.

Среди стран союза наибольший интерес казахстанских инвесторов сконцентрирован на Российской Федерации - 374 миллиона долларов, или 86%. На втором месте по казахстанским инвестициям в страны ЕАЭС находится Кыргыстан - 50 миллионов долларов (11,5%).

Как известно, в августе прошлого года Казахстана запустил масштабную национальную инвестиционную стратегию. Новое инвестиционное видение направленно на увеличение и диверсификацию инвестиций.

За 4 месяца текущего года по оперативным данным Казахстан смог значительно увеличить свою инвестиционную привлекательность. В долларовом эквиваленте объем внешних инвестиций в основной капитал превысил 2,5 миллиарда долларов. Годом ранее за аналогичный период было привлечено 1,6 миллиарда долларов.

Исходя из геополитических и экономических условий, в рамках инвестиционной стратегии страны-члены ЕАЭС выделены в наиболее приоритетный блок по притоку прямых иностранных инвестиций. И в первую очередь речь о Российской Федерации. Общий объем обязательств Казахстана перед российскими инвесторами на конец 2017 года составил 11,8 миллиарда долларов. Из них 24% приходится на обрабатывающую промышленность, и 21% на - горнодобывающий сектор.

На данном этапе страны ЕАЭС активно внедряют интеграционные инструменты для качественного роста региональной экономики Евразийского союза. К примеру, к 2025 году будет создан общий финансовый рынок и обеспечена свобода движения капитала.

Реализуется один из крупнейших интеграционных проектов по развитию рынка капитала для стран ЕАЭС - Международный финансовый центр «Астана». Его роль - стать региональным финансовым хабом для стран Евразийского союза.

Центр должен значительно повысить инвестиционную привлекательность ЕАЭС в целом, и Казахстана - в частности, за счет передовых стандартов, английского права, международных кадров. В рамках Центра будет действовать независимый регулятор, и разработана нормативно-правовая база, соответствующая признанным мировым стандартам. В МФЦА предусмотрены налоговые льготы в виде освобождения участников МФЦА от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов до конца 2065 года.

В Астане 5 июля текущего гола состоится официальная презентация Международного финансового центра «Астана», приуроченная к празднованию 20-летия столицы Казахстана.

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