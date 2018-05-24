Galaxy S9 ждет вас в Galaxy Studio!

Galaxy Studio расположены: в Астане – в ТРЦ MEGA Silk Way (пр. Кабанбай батыра, 62), в Алматы – ТРЦ MEGA Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289), MEGA Park (ул. Макатаева, 127) и Dostyk Plaza (мкр. Самал-2, 111).

Все желающие познакомиться поближе с флагманской мобильной линейкой Galaxy S9 и S9+ и потестировать возможности инновационных смартфонов, могут посетить фирменные салоны Galaxy Studio в городах Астана и Алматы.

Samsung Galaxy Studio – это не просто шоурум, а уникальное интерактивное пространство, которое полюбилось казахстанцам за то, что здесь можно полностью погрузиться в тот невероятный опыт и потрясающие ощущения, которые дарят продукты компании Samsung.

Здесь можно узнать много нового о самых интересных новинках мирового производителя и, конечно же, изучить их передовые функции. Насладитесь видео на ярком, сочном экране Infinity Display новых смартфонов Galaxy и проверьте, на что способны их камеры.

Когда компания выпускает долгожданные продукты, в Galaxy Studio гостей ждет настоящий праздник: увлекательные презентации и конкурсы, в которых можно выиграть крутые призы и, конечно же, море сюрпризов и впечатлений!

Самыми интересными новинками на сегодняшний день являются смартфоны нового поколения Galaxy S9 и S9+, которые полностью меняют представление о качестве современной мобильной камеры. Устройства оснащены двумя 12-мегапиксельными основными камерами с широкоугольным и телеобъективом. Благодаря очень быстрому автофокусу и изменяемой апертуре F1.5/F2.4, можно делать невероятно четкие, потрясающие кадры даже в полной темноте, а функция Slow-Mo позволит снять впечатляющие видео в сверхзамедленном режиме.

Galaxy Studio расположены: в Астане – в ТРЦ MEGA Silk Way (пр. Кабанбай батыра, 62), в Алматы – ТРЦ MEGA Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289), MEGA Park (ул. Макатаева, 127) и Dostyk Plaza (мкр. Самал-2, 111).

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