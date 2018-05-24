Дочка Казына Капитал Менеджмент вышла из проекта с прибылью $30 млн

Частичный выход из проекта позволит Фонду СИТИК-Казына обеспечить полный возврат своих первоначальных инвестиций.

Дочерняя структура Казына Капитал Менеджмент (ККМ) - CITIC Kazyna Investment Fund (казахстанско-китайский фонд прямых инвестиций) - осуществила успешный выход из проекта «Arctic Green Energy», продав свою долю за 30 млн долларов США, тем самым почти в 2 раза увеличив вложенные инвестиции.

Частичный выход из проекта позволит Фонду СИТИК-Казына обеспечить полный возврат своих первоначальных инвестиций. При этом Фонд сохраняет свое участие в перспективном проекте в размере 11% акций компании. Учитывая тот факт, что компания планирует выход на IPO, стоимость доли Фонда имеет все предпосылки для дальнейшего роста.

«Казына Капитал Менеджмент уделяет большое внимание инициативам по развитию возобновляемых источников энергии и планирует и в дальнейшем участвовать в проектах, основанных на зеленых технологиях. Данный проект является результатом успешной реализации нашей инвестиционной стратегии и очередным примером плодотворного сотрудничества с иностранными партнерами. Символично, что данные положительные результаты сотрудничества были достигнуты в преддверии проведения Саммита Глав государств ШОС в Китае», - отметил Председатель Правления АО «ККМ» Аскар Достияров.

AGE – глобальный проект по развитию возобновляемых источников энергии на основе геотермальных ресурсов.

Его реализация позволяет значительно удешевить производство тепла и электричества для населения и различных секторов экономики путем использования экологически чистых решений.

Компания Arctic Green Energy была основана с целью внедрения успешного исландского опыта в области использования геотермальной и другой возобновляемой энергии в других странах, уделяя особое внимание Азии.

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