Молодую и привлекательную алматинку подозревают в серии краж

Девушка была задержана после целой серии краж мобильных телефон в одном из торговых центров Талдыкоргана.

В Талдыкоргане задержана 28-летняя алматинка, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за воровство, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДВД региона. Полицейским уже удалось доказать ее причастность подозреваемой к серии краж мобильных телефонов.

"11 мая в полицию Талдыкоргана в течение одного часа от горожан поступили пять обращений по фактам краж дорогостоящих сотовых телефонов. Установлено, что все факты краж совершены в крупных торговых домах и на рынке. В ходе проверки имеющихся камер видеонаблюдения нам удалось выявить подозреваемого карманника, оказавшейся молодой привлекательной женщиной. Как выяснилось, подозреваемая является жительницей Алматы и ранее неоднократно привлекалась к ответственности. На днях, наши оперативники, выехав в Алматы, задержали и доставили подозреваемую в Талдыкорган" - сообщили в областной полиции.

По словам девушки, телефоны она продавала неизвестному лицу в Алматы, поиски которого продолжаются.

"В кражах, совершенных в Талдыкоргане, женщину уличили впервые, но с учетом их рецидивности проверка подозреваемой на причастность к другим фактам краж, зарегистрированных в нашем регионе, продолжается сотрудниками талдыкорганской городской полиции" - добавили в пресс-службе.

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