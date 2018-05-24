Можно ли в выходные делать шумный ремонт в квартире?

Как оказалось, закон разрешает сверлить и долбить, начиная с 6 утра.

С приходом лета начинается пора ремонтов в квартирах, что зачастую оказывается тяжким испытанием для других жильцов дома. Можно ли делать шумный ремонт в выходные, и как бороться с последствиями чужой стройки остающимся в подъезде, журналисту Zakon.kz рассказал начальник отдела организации деятельности участковых инспекторов полиции МПС ДВД Алматы Берлик Молдыбаев.

Несправедливо, но законно

По словам Б. Молдыбаева, согласно административному законодательству, нарушением тишины является шум, производимый с 23 часов вечера до 6 часов утра. В другое время грохот перфоратора или стук молотка, правонарушением не считается. В том числе и в выходные дни. Конечно, по отношению к другим жильцам дома, это несправедливо. Но закон есть закон.

«Ранее в законодательстве было предусмотрено, что производить шум в праздничные и воскресные дни, в том числе проводить ремонтные работы, можно только с 9 часов утра до 6 вечера. Сейчас этого нет. В статье 437 Административного Кодекса четко прописано, что нарушением тишины в ночное время является время с 23:00 до 6:00 утра. В том числе проведение сопровождаемых шумом работ в жилых помещениях и вне их. Наши сотрудники часто сталкиваются с подобной проблемой - в выходные дни люди хотят отдохнуть и обращаются с жалобами на шумных соседей. Но благодаря пробелам в законодательстве, никаких мер мы принять не можем», - говорит полицейский.

В общем, даже если сосед начал греметь перфоратором в 6 утра в воскресенье, привлечь его к ответственности полицейские не смогут. Даже если он долбит так, что стены во всем доме дрожат. Единственное, что они смогут сделать - попытаться уговорить его продолжить работу попозже или подловить на нарушении нормативов шумовых норм.

Но для этого им придется вызвать работников санитарно-эпидемиологического надзора, которые должны будут замерить уровень шума, провести экспертизу и дать заключение. Но, понятно, что подобные меры принимаются лишь в крайних случаях.

Мусор мусору рознь

Еще один часто возникающий у казахстанцев вопрос - как бороться со строительным мусором и другими последствиями чужого ремонта, остающимися в подъезде.

Как отметил Б. Молдыбаев, согласно статье 505 Адмкодекса «Нарушение правил благоустройства», выбрасывать строительные отходы в обычный контейнер для мусора категорически запрещено. Не допускается и загромождение придомовых территорий строительными материалами, а также складирование их рядом с подъездом.

«Если человек делает ремонт, то должен складировать весь строительный мусор в своей квартире, а потом вывозить его в специально отведенные места. Поэтому прежде, ему следует заключить договор с соответствующей фирмой по утилизации строительного мусора или самостоятельно вывозить его на специальный мусоросборный пункт. Но и там ему придется выплатить определенную сумму за утилизацию. Если же он оставляет мусор в подъезде или возле него, то это уже можно рассматривать как мелкое хулиганство.

Согласно статье 434 Адмкодекса для физических лиц предусмотрен штраф в 5 МРП или административный арест сроком до 10 суток. Если же данное правонарушение совершено повторно, то предусмотрен административный арест до 15 суток. Причем это относиться не только к строительному, но и любому другому мусору. Вплоть до брошенного окурка», - продолжает Б. Молдыбаев.

В общем, если доморощенные строители, захламляют подъезд своими стройматериалами, оставляют у дома строительные отходы или относят их к ближайшей мусорной свалке, можете смело вызывать полицию. Как впрочем, и в случаях, когда соседи-грязнули оставляют пакеты с бытовые отходами у дверей и на лестничных площадках, создавая в подъезде антисанитарию и невыносимую вонь.

По словам Б. Молдыбаева, только за четыре месяца текущего года за нарушение тишины в Алматы было привлечено 1 549 человек. А за нарушение правил благоустройства 8 680.

Владимир Демидов