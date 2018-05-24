Более 500 пациентов перевезла санавиация Казахстана с начала года

Наибольшее количество вылетов санавиации было осуществлено внутри регионов - 63,6%, 26,6% вылетов – из Астаны, 9,8% - из Алматы.

Служба санитарной авиации страны за четыре месяца произвела 530 вылетов, оказав медпомощь 615 пациентам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом было выполнено 616 медуслуг, из них: 533 транспортировки пациентов (86,5%), 57 консультаций (9,3%) и 26 операций (4,2%). Также в целях транспортировки донорских органов осуществлено 2 вылета.

«Основными причинами для оказания экстренной медпомощи в форме санавиации являются: болезни системы кровообращения (24,8%), патологии детского возраста (23,1%), травмы, несчастные случаи и отравления (18,7%), патологии новорожденных (17,1%), акушерско-гинекологические патологии (10,2%) и прочие заболевания (6,1%)», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее количество вылетов санавиации было осуществлено внутри регионов - 63,6%, 26,6% вылетов – из Астаны, 9,8% - из Алматы.

Как отметили в Минздраве, также существует необходимость организации международных транспортировок граждан РК или оралманов, находящихся в критических состояниях за рубежом.

Так, с начала 2018 года силами санитарной авиации РК из зарубежных клиник для продолжения лечения в отечественных медорганизациях транспортировано 6 граждан РК. Всего за период с 2011 года по настоящий момент, санитарной авиацией РК транспортировано 46 казахстанцев из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья (Тайланд, Турция, Швейцария, США, Южная Корея, Египет, Кыргызстан, Китай, Россия и др.).

При этом отмечается, что санитарная авиация является видом экстренной медпомощи. В связи с чем международная транспортировка санавиацией применяется только в отношении граждан РК и оралманов, находящихся в критическом состоянии в зарубежных медицинских организациях и нуждающихся в экстренной транспортировке на родину. Финансирование оказания экстренной медпомощи в форме санавиации, в том числе международной транспортировки, осуществляется за счет средств госбюджета.

Вместе с тем в министерстве отметили, что условия транспортировки пациентов из РК на лечение в зарубежные медицинские учреждения за счет бюджетных средств осуществляется отдельным уполномоченным Рабочим органом в соответствии с перечнем заболеваний и с перечнем отдельных категорий граждан на основании вынесенного комиссионного заключения.

Как отметили в Минздраве, основаниями для оказания медпомощи санавиацией являются: трудная доступность или отдаленность от доступа медпомощи, невозможность оказания медпомощи из-за отсутствия медоборудования или квалифицированного специалиста по месту нахождения пациента, необходимость оказания медпомощи при происшествиях, масштаб которых не позволяет осуществить медицинскую эвакуацию другими видами транспорта, доставка квалифицированных специалистов к месту происшествию, транспортировка граждан РК и оралманов, находящихся в критическом состоянии в зарубежных медорганизациях, перевозка биоматериалов при чрезвычайных ситуациях с медицинскими последствиями, доставка медицинских бригад санитарной авиации в места чрезвычайных ситуаций по ликвидации медико-санитарных последствий, доставка квалифицированных специалистов для оказания медпомощи в медорганизацию по месту нахождения пациента из-за отсутствия медоборудования или квалифицированного специалиста и др.

С начала деятельности службы санитарной авиации (с 2011 года) выполнено 11 639 вылетов, оказана помощь 14 506 пациентам, осуществлено 57 транспортировок донорских органов.

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