Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 325,50 (-0,50), RUBKZT_TOD - 5,3090/5,3190, CNYKZT_TOD = 50,9790 (-0,1610)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 325,50 тенге за доллар (-0,50 тенге), объем торгов - 68 250 тыс. USD (-120 200 тыс. USD);

- по доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;

- по рублю России с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3090 тенге за рубль, предложение - 5,3190 тенге за рубль;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 50,9790 тенге за юань (-0,1610 тенге), объем торгов - 650 тыс. юаней (+50 тыс. юаней).

На рынке операций валютного свопа:

- по CNYKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по CNYKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

Для указанных инструментов данная сессия является основной.