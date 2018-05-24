Национальный перевозчик повышает уровень сервиса для пассажиров поездов

Важную роль в успешном развитии и достижении поставленных целей занимает персонал.

Свыше 3 миллионов пассажиров перевезено железнодорожным транспортом в первом квартале 2018 года. Рост объемов продаж проездных документов через интернет составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан теміржолы».

«При этом на 17% возросла популярность приобретения билетов через электронные порталы АО «НК «ҚТЖ»»,- говорит директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов.

В целом, электронное билетирование осуществляется через 10 интернет-сайтов и более 17 тыс. автоматов. Пассажиров привлекает такие нововведения как прозрачность наличия мест, функции «лист ожидания» и «рейтинг поездов».

Важную роль в успешном развитии и достижении поставленных целей занимает персонал. От уровня знаний, профессионализма и личностных качеств работников, занятых в сервисной сфере, зависит деловой имидж Компании.

Поэтому на постоянной основе ведется дополнительная подготовка, обучение и повышение квалификации сотрудников с привлечением международных тренеров.

Ведется работа по формированию оптимальных маршрутов, увеличивается частота как международных, так и внутриреспубликанских маршрутов с учетом потребности населения в перевозках. Только за последнее время запущены новые поезда по следующим направлениям: «Алматы-Ташкент», «Алматы-Астана-Казань», «Астана – Семей», «Астана – Алматы», «Астана-Шымкент», «Алматы – Шымкент», «Караганды – Жезказган».

Успешно развивается система скоростного движения страны, обеспечиваемая поездами «Тұлпар-Тальго», согласно которой растет скорость и сокращается время в пути, что получило высокую оценку наших пассажиров.

АО «Пассажирские перевозки» предоставляет свои услуги в условиях конкуренции с частными компаниями. Сегодня на этом рынке работает порядка 10 частных перевозчиков, обслуживающих более 20 маршрутов.

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