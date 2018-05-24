Где в РК самые дешевые и самые дорогие украшения

Столица входит в ТОП-3 самых «дорогих» крупных городов РК по золотым и серебряным украшениям.

В Астане золотые украшения стоят в полтора раза выше среднего по стране и почти вдвое выше алматинских, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, цены на золотые украшения в среднем по стране стоили к маю 15,5 тыс. тенге за грамм - на 8% больше, чем годом ранее.

Самые «дорогие» крупные города для любителей золотой «ювелирки» - Астана (сразу 23,9 тыс. тг за грамм по итогам апреля, +16,9% за год), Атырау (18,7 тыс. тг за грамм, +31,3% за год - самый заметный прирост среди больших городов и мегаполисов страны) и Усть-Каменогорск (18,6 тыс. тг, +1,1% к прошлому году).

По данным исследования, ювелирные изделия из серебра подорожали примерно также, как и золотые - плюс 8,5% год к году, до 1,4 тыс. тг за грамм.

Самые высокие цены - в Атырау (2,1 тыс. тг, +10,8% за год), Алматы (1,9 тыс. тг, +6,5% за год), и Астане (1,8 тыс. тг, сразу +21,8%). Самый высокий рост цен зафиксирован в Шымкенте - на 32,9% за год, до 1,5 тыс. тг по итогам апреля.

Металлурги РК выпустили за 4 месяца 28,8 тонны необработанного и полуобработанного золота - на 8% больше, чем годом ранее; из них 15,5% составило аффинированное золото - на 12,2% больше, чем год назад.

Между тем производство серебра продолжает сокращаться - всего 334,2 тонны за январь-апрель 2018, на 6,5% меньше, чем годом ранее; из них 331,5 тонны - аффинированного, на 6,8% меньше, чем год назад.

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