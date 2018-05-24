В Соглашение с ОДКБ внесли поправки в части разглашения секретной информации

За разглашение секретной информации в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность - до 8 лет лишения свободы.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Осипов, в данном проекте закона уточняется состав уполномоченных органов ОДКБ, выступающих основным звеном механизма реализации соглашения.

«Прежняя редакция относила секретариат ОДКБ к компетентным органам. Изменениями предусмотрено отнесение секретариата и объединенного штаба ОДКБ к постоянно действующим органам», - пояснил он.

Также представитель ведомства указал, что поправками предусмотрена возможность присоединения к Соглашению иных субъектов международного права по решению Совета коллективной безопасности.

По его словам, кроме того уточнена юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации.

«В новой редакции четко прописано: лицо, допустившее несанкционированное распространение секретной информации, в любом случае совершение такого нарушения находится под юрисдикцией того государства, гражданином которого оно является», - пояснил М. Осипов.

В частности, он добавил, что за незаконное распространение секретной информации казахстанским законодательством предусматривается уголовная ответственность.

«Законодательствами других стран-членов ОДКБ также предусматривается уголовная ответственность, но санкции разные. В Таджикистане за разглашение до 10 лет, у нас в тяжких случаях до 8 лет», - сказал зампред Комитета.

Протоколом также вносится ряд поправок уточняющего и редакционного характера.

Протокол подписан 19 декабря 2012 года в Москве главами государств-членов ОДКБ.

Ксения Давыдова, Астана

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