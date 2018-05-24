В действиях сотрудника Минэнерго не усмотрели признаков дисциплинарного проступка

Дисциплинарное дело в отношении заместителя директора департамента министерства энергетики рассмотрено на заседании Комиссии по этике АДГСПК.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось очередное заседание Комиссии по этике. Мероприятие проходило под председательством руководителя аппарата госоргана Саяна Ахметжанова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АД ГС ПК РК.

На повестке дня Комиссии - отчеты о деятельности уполномоченных по этике за 1 квартал текущего года министерств иностранных дел и энергетики, а также рассмотрение дисциплинарного дела в отношении заместителя директора департамента министерства энергетики.

Основанием для рассмотрения дисциплинарного дела послужили поступившие с Министерства энергетики материалы и протокол итогов заседания дисциплинарной комиссии самого госоргана. Согласно его результатам, в действиях заместителя директора департамента министерства якобы установлены признаки дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу. Стоит отметить, что дискредитирующие обстоятельства в доводах могут служить поводом для увольнения служащего по отрицательным мотивам.

Как пояснили представители министерства, ответственность должностного лица рассматривалась на дисциплинарной комиссии Министерства энергетики из-за выявленных нарушений при оказании государственных услуг госорганом в нефтегазовой сфере. Эти грубые нарушения были установлены сотрудниками АДГСПК при проведении проверки за качеством оказания государственных услуг министерством.

«Выявленные Агентством нарушения – это вопиющие факты, которые свидетельствуют, что некоторые сотрудники министерства своими действиями создают барьеры для ведения предпринимательской деятельности», - отметил член Комиссии Талгат Доскенов.

Секретариатом Комиссии уполномоченного органа детально изучены все представленные Министерством энергетики доводы, в том числе и тот факт, что выявленные АДГСПК нарушения совершены в период работы другого должностного лица, который в настоящее время работает не в министерстве, а в квазигосударственном секторе.

Комиссией принято решение о прекращении дисциплинарного дела за отсутствием в действиях конкретного служащего признаков дисциплинарного проступка.

По итогам рассмотрения члены Комиссии указали на недопустимость нарушения прав государственных служащих при рассмотрении их дисциплинарной ответственности.

Второй вопрос повестки – как повысить эффективность работы уполномоченных по этике министерств энергетики и иностранных дел рассмотрен в формате дискуссии.

Агентством установлены слабая информационно-разъяснительная и профилактическая работа среди сотрудников со стороны уполномоченных по этике двух министерств.

«Мы не преследуем цели наказать вас за упущения в работе. Наша задача выработать совместные меры для повышения эффективности вашей деятельности с учетом замечаний Агентства, в том числе по защите законных прав и интересов госслужащих ваших министерств», - акцентировал внимание председатель Комиссии С. Ахметжанов.

Членами Комиссии выработаны рекомендации руководству МИД и МЭ по повышению уровня доверия к институту уполномоченных по этике, направленных на защиту прав государственных служащих и профилактике среди служащих нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

В заседании Комиссии приняли участие депутат Сената Парламента, секретарь постоянного Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Дулат Куставлетов, шеф-редактор республиканской газеты «Казахстанская правда» Сабит Малдыбаев, член Президиума, председатель Комитета социальной сферы и социального партнерства Национальной палаты предпринимателей Талгат Доскенов, Президент ОО «Казахстанский Альянс блогеров» Галым Байтук, главный редактор газеты «Астана ақшамы» Еркин Кыдыр.

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