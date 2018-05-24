О неблагоприятной погоде в Астане рассказали синоптики

В связи с холодной погодой ДЧС рекомендует соблюдать меры безопасности.

ДЧС Астаны распространил информацию о погоде в городе 24 мая, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет» 24 мая в Астане ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 19-21 градуса тепла.

В холодную погоду население начинает активно использовать электрообогреватели, в связи с этим Департамент по ЧС Астаны напоминает о мерах предосторожности при использовании электронагревательных приборов:

- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов и электроприборов;

- не допускать использование самодельных электронагревательных приборов, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы;

- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;

- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;

- а также соблюдайте правила пожарной безопасности при отоплении печей.

В случае возникновения пожара звоните по телефону «101»!

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