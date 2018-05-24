Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар еще немного подешевел на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 325,50 тенге за доллар.

Фото : express-k.kz24 мая 2018, 11:51

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 325,50 тенге за доллар (-0,50 тенге), объем торгов – 68,25 млн долларов (-120 200 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3090 тенге за рубль, предложение – 5,3190 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9790 тенге за юань (-0,1610 тенге), объем торгов – 650 тыс. юаней (+50 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 325,5-327,1 тенге, евро – 382,2-384,7, рос.рубля – 5,30-5,33.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты