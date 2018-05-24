Доллар еще немного подешевел на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 325,50 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 325,50 тенге за доллар (-0,50 тенге), объем торгов – 68,25 млн долларов (-120 200 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3090 тенге за рубль, предложение – 5,3190 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9790 тенге за юань (-0,1610 тенге), объем торгов – 650 тыс. юаней (+50 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 325,5-327,1 тенге, евро – 382,2-384,7, рос.рубля – 5,30-5,33.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!