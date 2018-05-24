Внесены дополнения в стандарты государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий

В частности изменения внесены в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 245 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий» следующего содержания: В пункт 1: дополнен подпунктом 7-2) следующего содержания: «7-2) «Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» согласно приложению 7-2 к приказу.»; дополнен приложением 7-2 согласно приложению к приказу. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.