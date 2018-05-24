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Внесены дополнения в стандарты государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2018 года № 166 «О внесении дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 245 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий» (не введен в действие)
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В частности изменения внесены в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 245 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий» следующего содержания:
В пункт 1:
дополнен подпунктом 7-2) следующего содержания:
«7-2) «Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» согласно приложению 7-2 к приказу.»;
дополнен приложением 7-2 согласно приложению к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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