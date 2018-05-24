Некоторые проблемы внедрения современных инженерно-технических систем безопасности на объектах, уязвимых в террористических угрозах

Террористическая угроза была и остается одной из основных угроз жизням наших граждан. В связи с ростом научно-технического прогресса, на рынке постоянно появляются и обновляются технические средства, позволяющие снижать уровень угроз, а в ряде случаев и полностью защищать людей от них. Но, как и на любом рынке есть правила конкуренции. Есть продавец, стремящийся продать товар и есть покупатель, стремящийся купить этот товар по формуле: цена-качество. Но к сожалению на современном этапе в большинстве случаев покупатель товара, в целях защитить свою территорию от потенциальных угроз не знает, а в ряде случаев не может прийти к решению этой формулы. Ведь на кону жизни людей. И основная проблема - бюджет, его планирование и освоение.

Как решить эту проблему? На мой взгляд решение нужно искать в следующем.

1. В рамках реализации требований Закона РК «О противодействии терроризму» необходима «Концепция развития антитеррористической защиты объектов». Почему?

- тактика действий потенциального террориста постоянно будет совершенствоваться и изменятся прямо пропорционально тактике противодействия;

- наращивание усилий по противодействию терроризму должно быть плановым и отвечать современным требованиям по технической оснащенности объектов в соответствии с моделью тактики действий террориста, при этом предложения рынка в области современных инженерно-технических систем, должны отвечать запросам по противодействию угроз в векторе развития.

2. На основе «Концепции» необходима «Программа антитеррористической защиты объектов» под которую уже можно будет создать план финансирования на государственном уровне. При этом необходимо выделить отдельную специфику в сфере закупок антитеррористического оборудования. Следовательно необходима разработка перечня товаров, относящихся к антитеррористическому оборудованию. На сегодняшний день данные товары приравнены к товарам хозяйственного назначения.

3. Законодательство РК в области противодействия терроризму требует существенной корректировки. Например, Постановление Правительства № 191 от 3.04.15 года уже не отвечает требованиям современности:

- раздел 2 п.10 «периметр может укрепляться противотаранными системами (то есть нет конкретики);

- проход системы контроля доступа на КПП объекта предусматривается по одному идентификационному признаку (тогда как, только два и более признака в сравнении друг с другом могут полноценно идентифицировать входящее на территорию объекта лицо).

Зачастую существующие требования нашего законодательства позволяют руководителю Учреждения поставить такие системы защиты объекта, которые не остановят ни одного террориста (то есть отработать для галочки и удовлетворить требования надзорных органов). Это происходит еще и потому, что финансовые средства для укрепления объекта руководитель Учреждения выделяет из своего бюджета, тогда как финансирование должно идти по отдельной статье расходов и под контролем регионального АТЦ.

4. Необходима разработка «Технического минимума укрепленности объектов, уязвимых в террористических угрозах», где предусмотреть не просто само оборудование, но и требование к нему на основе не только анализа тактики действий террористов на примере совершившихся тер.актов, но и на основе прогноза возможной тактики действий потенциальных террористов. А для этого антитеррористическому центру необходимо разработать модели поведения террориста одиночки или в составе группы.

5. Для разработки всей правовой базы в области противодействия терроризму необходимо задействовать научный потенциал таких учебных заведений, как Академия КНБ РК, Академия МВД РК, Академия ПС КНБ РК.

6. Необходимо решить вопрос на государственном уровне по изменению законодательства в сфере государственных закупок. Конкурса по закупкам оборудования, относящегося к сфере антитеррористической защиты нельзя проводить электронными торгами. Это приводит к рассекречиванию как типа оборудования, так и его назначения на непосредственном объекте. Нужно законодательно прописать проведение таких конкурсов только особым порядком. При этом, для создания конкурентной среды предусмотреть при заключении договоров на поставку оборудования предоплату гос.органа потенциальному поставщику до 50%, так как современные инженерно-технические системы в основном производятся не на территории РК и требования зарубежных партнеров всегда в предоплате за оборудование. В этом случае на сегодняшний день играть на рынке может только тот, у кого больше оборотных финансовых средств, а не тот дилер завода изготовителя оборудования, у кого цена ниже и выше качество продукции, но при этом ниже уровень финансовых возможностей.

Заместитель директора

ТОО «КВАЗАР Technologies» полковник запаса ПС КНБ РК

Конченко Андрей Леонидович