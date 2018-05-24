Северная Корея готова пересмотреть возможность переговоров с США

Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

Северная Корея готова пересмотреть возможность проведения саммита с США, передает lenta.ru.

В распространенном ЦТАК сообщении МИД отмечается, что судьба запланированной на 12 июня встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом полностью зависит от США.

«Встретятся ли США с нами на переговорах или в ядерном столкновении, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов», — заявили северокорейские дипломаты. — «Если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, наше высшее руководство пересмотрит предстоящий саммит».

18 мая президент США Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если двум странам не удастся договориться. По его словам, судьба лидера Ливии Муамара Каддафи не постигнет Кима, если тот сдержит обещание избавиться от ядерного оружия.

«То, что случилось с Каддафи, было сущей казнью. Сейчас такой сценарий возможен, если мы не договоримся. Если договоримся — я думаю, Ким будет очень и очень счастлив», — сказал Трамп.

22 мая вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп готов отказаться от встречи со своим северокорейским коллегой.

«Для Ким Чен Ына было бы большой ошибкой думать, что он может играть с Трампом», — подчеркнул он.

Саммит США — КНДР предварительно намечен на 12 июня в Сингапуре.

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