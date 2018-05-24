Байбек прошелся по улицам Алматы 

За несколько часов глава мегаполиса обошел улицы Абая, Байтурсынова, Аскарова, Гагарина и дал ряд поручений по их дальнейшему благоустройству.

Во время ежедневного обхода города Бауыржан Байбек проверил темпы строительства транспортной и пешеходной инфраструктуры Алматы. За несколько часов глава мегаполиса обошел улицы Абая, Байтурсынова, Аскарова, Гагарина и дал ряд поручений по их дальнейшему благоустройству, сообщает Zakon.kz.

До конца месяца завершится реконструкция проспекта Гагарина от Аль-Фараби до Тимирязева. На участке протяженностью более 3 км помимо обновленного дорожного полотна обустроили тротуары для пешеходов и проложили арычные сети. Завершается демонтаж неиспользуемых конструкций и незаконных пристроек, после чего планируется озеленение улицы.

Для обеспечения безопасности пешеходов вдоль проспекта восстановлены тротуары на месте стихийных парковок. С учетом пожеланий горожан рассматривается возможность организации перекрестка со светофорным регулированием на пересечении Гагарина и Кожабекова.

При обходе улицы Байтурсынова аким Алматы поручил восстановить пешеходный участок на месте незаконно возведенной летней террасы кафе.

Расширят пешеходную зону перед бизнес-центром «Baykonyr», где будет произведено сужение автомобильной парковки.

В целях создания комфортной городской среды глава мегаполиса поручил начать строительство тротуаров для пешеходов по улице Аскарова.

Напомним, что этим летом Алматы ждет ремонт более 150 улиц, строительство 30 километров тротуаров и благоустройство почти 600 дворов. Капитальным ремонтом будут охвачены все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд городских проспектов помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана».

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