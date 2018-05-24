Внесены изменения в НПА по вопросам выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома)

В частности, изменения внесены в следующие НПА: приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 187 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома)» в Правилах сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома), утвержденных указанным приказом: пункт 6 изложен в новой редакции: «6. Выдачу, учет сертификатов, а также контроль за соблюдением сертификационных требований осуществляет уполномоченный орган. Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz (далее - портал). Для сертификации аэродромов, оборудованных светосигнальным, радиотехническим и метеооборудованием по II, III категорий Международной организации гражданской авиации (ИКАО), уполномоченным органом могут привлекаться специалисты международных организаций гражданской авиации. За сертификацию годности аэродрома (вертодрома) взимается сбор в порядке и размере, определяемом Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 12 июня 2012 года. Сертификация годности аэродрома (вертодрома) осуществляется после уплаты в государственный бюджет указанного сбора.»; пункты 7 и 8 изложены в новой редакции: «7. Порядок сертификации годности аэродрома (вертодрома) предусматривает следующую последовательность процедур: 1) посредством портала подача заявителем в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации заявки по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам с документами, подтверждающими соответствие сертификационным требованиям. Заявка на повторную сертификацию подается не позднее чем за девяносто календарных дней до окончания срока действующего сертификата; 2) предварительная оценка и принятие решения по заявке на проведение сертификации годности аэродрома (вертодрома) уполномоченным органом, по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 3) проведение комиссией уполномоченного органа сертификационного обследования с выездом на место; 4) после принятия решения, выдача (отказ в выдаче) сертификата осуществляются уполномоченным органом посредством портала. Каждая последующая процедура выполняется при положительных результатах предыдущей. 8. К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие сертификационным требованиям: 1) обязательство заявителя на сертификат годности аэродрома (вертодрома) по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам; 2) копии договоров взаимодействия эксплуатанта с поставщиком аэронавигационного обслуживания и обеспечения авиационной безопасности (при закупке услуг); 3) копии последних актов летных проверок объектов управления воздушным движением и системы светосигнального обеспечения полетов; 4) перечень радиотехнического оборудования аэродрома (вертодрома) и оборудования пункта по управлению и обслуживанию воздушным движением; 5) копии руководства по аэродрому (вертодрому), руководствующий документ метеорологического обеспечения, план по оперативному проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров в районе аэродрома (вертодрома); 6) копии документов, подтверждающих прохождение обучения и поддержания профессионального уровня авиационного и инженерно-технического персонала; 7) перечень должностных инструкций лиц, связанных с обеспечением безопасности полетов; 8) информация об авиационных инцидентах, происшествиях и предпосылках к ним за период действия сертификата годности аэродрома (при повторном представлении заявки); 9) программа авиационной безопасности аэропорта*; 10) копия документа, подтверждающего уплату сбора за сертификацию аэродрома (вертодрома). Примечание*: не применимо к вертодромам.»; 2) в приказе исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 ноября 2015 года № 1038 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сертификата годности аэродрома (вертодрома)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12904, опубликован 30 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»): в стандарте государственной услуги «Выдача сертификата годности аэродрома (вертодрома)», утвержденном указанным приказом: пункты 3, 4, 5 и 6 изложены в новой редакции: «3. Государственная услуга оказывается Комитетом гражданской авиации Министерства (далее - услугодатель). Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz (далее - портал). 4. Срок оказания государственной услуги со дня сдачи пакета документов через портал - 50 (пятьдесят) рабочих дней. Услугодатель в срок 21 (двадцать один) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия, услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. 5. Форма оказания государственной услуги: электронная. 6. Результат оказания государственной услуги - сертификат годности аэродрома (вертодрома), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в «личный кабинет» услугополучателя, в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.»; пункты 8 и 9 изложены в новой редакции: «8. График работы портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов, в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем). 9. Для получения сертификата годности аэродрома (вертодрома) при обращении услугополучателя на портал представляется заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги с приложением следующих электронных документов: 1) обязательство заявителя на сертификат годности аэродрома (вертодрома) по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги; 2) копии договоров взаимодействия эксплуатанта с поставщиком аэронавигационного обслуживания и обеспечения авиационной безопасности (при закупке услуг); 3) копии последних актов летных проверок объектов управления воздушным движением и системы светосигнального обеспечения полетов; 4) перечень радиотехнического оборудования аэродрома (вертодрома) и оборудования пункта по управлению и обслуживанию воздушным движением; 5) копии руководства по аэродрому (вертодрому), руководствующий документ метеорологического обеспечения, план по оперативному проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров в районе аэродрома (вертодрома); 6) копии документов, подтверждающих прохождение обучения и поддержания профессионального уровня авиационного и инженерно-технического персонала; 7) перечень должностных инструкций лиц, связанных с обеспечением безопасности полетов; 8) информация об авиационных инцидентах, происшествиях и предпосылках к ним за период действия сертификата годности аэродрома (при повторном представлении заявки); 9) программа авиационной безопасности аэропорта*; 10) копия документа, подтверждающего уплату сбора за сертификацию аэродрома (вертодрома). Примечание*: не применимо к вертодромам. При сдаче услугополучателем всех необходимых документов посредством портала, услугополучателю в «личный кабинет» направляется уведомления о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.». Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.